Nowy teledysk do "Master of Puppets" powstał zapewne w związku ze wzrostem popularności utworu Metalliki, który pojawił się w serialu Netfliksa "Stranger Things".

Po kilkudziesięciu latach Metallica w końcu zaprezentowała teledysk do "Master of Puppets". Na pewno ma to związek z pojawieniem się piosenki w serialu "Stranger Things", dzięki czemu singiel przeżywa renesans popularności. "Master of Puppets" trafiło na 17. miejsce Global Spotify chart, 44. Spotify Top 200 na świecie oraz do Top 200 zestawienia w Polsce. Utwór zagościł także na 45 playlistach Top 50 Viral z różnych krajów oraz na 4. pozycji Shazam Global. Jak prezentuje się najnowszy teledysk do przeboju Metalliki?

Metallica pokazała klip do "Master of Puppets". Fani czekali na to 36 lat [WIDEO]

Po kilkudziesięciu latach otrzymaliśmy lyric video do utworu "Master of Puppets", który pochodzi z kultowej już płyty o tym samym tytule z 1986 roku. Oczywiście fani oczekiwaliby czegoś więcej, ale najwidoczniej muzycy Metalliki nie mają ochoty teraz pracować przed kamerami.

W 4. sezonie serialu "Stranger Things" pojawił się nowy bohater - Eddie Munson, który prowadzi klub Dungeons & Dragons w Liceum Hawkins i jest typowym metalowcem. W finałowych odcinkach zagrał przebój Metalliki, dzięki czemu utwór przeżywa swoje drugą młodość.

Muzycy Metalliki tak komentują powrót "Master of Puppets" na szczyty list przebojów: