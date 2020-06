Metallica pracuje nad nowym albumem w izolacji

Lars Ulrich, perkusista zespołu Metallica, zdradził w niedawnym wywiadzie, że członkowie zespołu rozpoczęli już pracę nad nowym materiałem. Muzyk zdradził, że członkowie grupy zdecydowali wykorzystać czas spędzony w domu, którego nie mogą poświęcić na trasę koncertową, aby przegadać pomysły na najnowszy krążek.

Lars Ulrich o pracy nad nowym materiałem

" Dopiero zaczęliśmy. W ciągu ostatnich tygodni jesteśmy jednak w ciągłym kontakcie. (…) Jesteśmy na etapie odkrywania nowych pomysłów. Dzielimy się ideami mailowo i za pośrednictwem Zooma, a przy okazji próbujemy tworzyć muzykę podczas tych niecodziennych sesji. "

Muzyk zdradził także, że cieszy się, że może spotykać się w ten sposób z członkami zespołu co najmniej raz w tygodniu. Dzięki temu praca zdaje się żwawo postępować do przodu. Wprawdzie muzycy nadal dyskutują nad pomysłami nad płytą, ale przynajmniej przestali już „marnować” czas na pogawędki co u którego słychać. Na dodatek taka forma wydaje się dawać im też większą wolność artystyczną.

Czym różnić będzie się album nagrany w kwarantannie od „zwykłego”?

Rozmowa odbyła się w specjalnym programie szwedzkiego talk-show z prowadzącym Frederikiem Skavlanem. Gdy mężczyzna zapytał muzyka czym różnić będzie się „zwyczajny” album Metallici od tego, nagranego podczas kwarantanny, Ulrich odpowiedział:

" Jak na razie, elementy brzmieniowe są zaskakująco dobre. (…) Teraz musimy tylko ustalić ile jesteśmy w stanie stworzyć bez fizycznego przebywania w tym samym miejscu. Różnica między zespołami takimi, jak my, czy wszystkimi U2, Red Hot Chili Peppers, Coldplay, czy Iron Maiden tego świata jest taka, że rzeczywiście jesteśmy zespołem i potrzebujemy tego grupowego formatu, żeby ruszyć rzeczy do przodu. To inna sytuacja niż gdy jesteś solowym artystą i po prostu podniesiesz gitarę i zaczniesz grać. "

Kiedy usłyszymy gotowy materiał?

Prace nad albumem trwają więc w najlepsze, ale w chwili obecnej trudno powiedzieć, kiedy dokładnie mielibyśmy zobaczyć efekty działań muzyków.

Kilka dni temu na profilu Roberta Trujiilo gitarzysty zespołu na Instagramie, pojawiło się natomiast zdjęcie, okraszone podpisem: „wygląda jak próba przed duetem”.

Warto przypomnieć, że wiadomo na pewno też, że w sierpniu tego roku ukaże się krążek „S&M2”, stanowiący dokumentację zeszłorocznej trasy koncertowej zespołu z orkiestrą symfoniczną. Ostatni album Metalliki, zatytułowany „Hardwired…. To Self-Destruct” ukazał się nastomiast w 2016 roku.

Czytaj także: Poznaliśmy kolejnych artystów Najpiękniejszej Domówki Świata, internetowej wersji festiwalu Pol'And'Rock.