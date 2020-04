Metallica przekazała 350 tysięcy dolarów na walkę z koronawirusem

Na oficjalnej stronie Metalliki pojawił się komunikat prasowy w sprawie działalności charytatywnej zespołu. Giganci metalu postanowili bowiem przekazać 350 tysięcy dolarów czterem organizacjom walczącym z koronawirusem. Pieniądze trafią nie tylko do banków żywnościowych w USA, ale także m.in. do fundacji wspomagającej artystów i ekipy koncertowe uderzone przez epidemię.

W oficjalnym oświadczeniu prasowym Metalliki możemy przeczytać:

"

W trakcie epidemii koronawirusa, najbardziej narażeni ludzie potrzebują naszej pomocy jeszcze bardziej, niż zwykle. Nasza fundacja All Within My Hands przekazuje cztery donacje o łącznej wysokości 350 tysięcy dolarów na organizacje walczące z postępowaniem koronawirusa. Wśród nich jest Narodowy Bank Żywności, Crew Nation, Direct Relief, THE USBG NATIONAL CHARITY FOUNDATION. "