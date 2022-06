Metallica przekaże setki tysięcy złotych na powodzian

Niektóre regiony wschodnich Niemiec bardzo ucierpiały w lipcu 2021 roku. W wyniku ogromnych opadów deszczu (średnia z całego miesiąca w trakcie zaledwie 48 godzin), doszło do powodzi, która pochłonęła co najmniej 184 osoby.

W sierpniu 2021 roku (w okolicach premiery odświeżonej edycji "Czarnego albumu"), Metallica postanowiła pomóc potrzebującym, wydając specjalną wersję singla "Enter Sandman". Zespół potwierdził, że całość przychodów zostanie przekazana na pomoc osobom w Niemczech.

Wraz z Universal Music Germany, zespół zrealizował swoją inicjatywę do końca. Prawie rok później po ogłoszeniu inicjatywy, Metallica poinformowała za pośrednictwem swojej fundacji charytatywnej All Within My Hands, że przekaże około 130 tysięcy euro (czyli grubo ponad pół miliona złotych) na rzecz inicjatywy Aktion Deutschland Hilft.

Ta od kilku miesięcy zbiera datki, które przekazuje potrzebującym rodzinom - tym, które straciły bliskich, a także swoje domy w ramach wspomnianych powodzi. Aktion Deutschland Hilft często współpracuje z innymi międzynarodowymi non-profitami, dzięki czemu ma dużo doświadczenia w niesieniu pomocy potrzebującym.

Przypominamy, że All Within My Hands to organizacja charytatywna należąca do Metalliki, która wystartowała w 2017 roku. W ramach niej przekazali m.in. 750 tysięcy dolarów na ratowanie zwierzaków w Australii podczas pożarów z 2020 roku, czy sponsorowali zajęcia dla kreatywnych dzieciaków z San Francisco i okolic.

Muzycy z Metalliki niedawno zaangażowali się również we współpracę z aplikacją Yousician, która pomaga młodym gitarzystom w nauce ich ulubionych utworów. James Hetfield i Kirk Hammett nagrali lekcje, podczas których uczą 10 popularnych kawałków.