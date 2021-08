Metallica rusza z podcastem. O czym opowiedzą panowie w "The Metallica Podcast"?

Metallica raczej hucznie świętuje 30. urodziny "Czarnego albumu". Oprócz przygotowywania specjalnego wydawnictwa z coverami krążka wykonanymi przez gwiazdy, zespół połączył siły z Amazonem i stworzył podcast nazwany po prostu "The Metallica Podcast". Ten ma mieć 8 odcinków i skupi się na kulisach powstawania 5. krążka studyjnego grupy. Niestety, na razie nie ma oficjalnej daty premiery.

Na temat projektu wypowiedzieli się muzycy zaangażowani w proces powstawania krążka - mowa tu oczywiście o Larsie Ulrichu i Jamesie Hetfieldzie. Perkusista Metalliki wyjaśnił:

James Hetfield wyjaśnił natomiast, na czym polega długowieczność grupy:

To szaleństwo, które robimy tylko po to, żeby utrzymać nasze własne umysły. Ludzie się z tym identyfikują, wiedzą, że nie są na świecie sami, że my czujemy się tak samo. To jest coś, co sprawia, że nadal to robię.