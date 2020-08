Metallica udostępniła kolejne wideo z orkiestrą symfoniczną. Sprawdźcie "Moth Into Flame"

Metallica podzieliła się już nagraniem z "Nothing Else Matters" zagranego w towarzystwie orkiestry symfonicznej z San Francisco. Tym razem zaprezentowali natomiast singla "Moth Into Flame", który promował ich długo wyczekiwany album "Hardwired... To Self-Destruct" z 2016 roku.

Metallica i orkiestra symfoniczna - posłuchajcie Moth Into Flame

Trzeba przyznać, że akurat utwór "Moth Into Flame" nie został jakoś diametralnie zmieniony przez współpracę z orkiestrą - ot, dodano kilka ładnych smaczków i akcentów. Nie mniej, sam utwór jest dobry, a i jakość audiowizualna nagrania z "S&M 2" zachwyca. Zresztą zobaczcie sami:

Metallica nadal udostępnia za darmo swoje koncerty w poniedziałki w nocy - ostatnio uraczyli nas rarytasami z Berlina z 2006 roku (zagrali wówczas na żywo cały album "Master of Puppets"), czy dwu i pół godzinnym nagraniem z trasy promującej album "... And Justice For All".

Jeśli chodzi natomiast o "S&M 2", to płyta zadebiutuje w sklepach już 28 sierpnia 2020 roku. Dostępna będzie w różnych wersjach (DVD, Blu-ray, samo CD z muzyką). Tak prezentowała się setlista Metalliki z orkiestrą symfoniczną: