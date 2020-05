Jak co tydzień, Metallica opublikowała kolejne nagranie koncertu, by umilić czas swoim fanom podczas domowej kwarantanny oraz zebrać pieniądze na rzecz organizacji charytawnej zespołu - All Within My Hands. Jaki koncert tym razem możemy obejrzeć?

Metallica udostępniła wyjątkowy koncert z 2012 roku. Zagrała wtedy materiał z "Black Album" [WIDEO]

Thrashmetalowcy udostępnili koncert z 2012 roku w Austrii. W ramach specjalnej trasy, Metallica wówczas grała w całości materiał z „Black Album” – najlepiej sprzedającego się krążka kapeli, ale też mocno kontrowersyjnego w środowisku Metalliki. Koncert możecie obejrzeć za darmo na YouTubie.

Czy "Black Album" Metalliki to dobra płyta? Tak, na albumie pojawiły się dobre piosenki. Krytyka tej płyty jest nieuzasadniona Nie, Metallica się sprzedała. Te radiowe pioseneczki są nudne i przewidywalne Nie mam zdania

Muzycy Metalliki również zostali w domu. Kirk Hammett postanowił wykorzystać wolny czas i zaczął pracować nad nowym materiałem Metalliki chwaląc się na social mediach, że właśnie wymyśla nowe riffy. Na razie nie wiadomo, kiedy mielibyśmy się spodziewać nowego materiału od Metalliki.

