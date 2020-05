Minie jeszcze trochę czasu, zanim wybierzemy się na jakikolwiek koncert. Jak na razie zakaz imprez masowych trwa do odwołania i nic nie świadczy o tym, by koncerty miały wrócić w najbliższej przyszłości. Jak sobie radzić z koncertowym głodem? Niektórzy muzycy decydują się grać koncerty online lub udostępniają rarytasowe nagrania ze swoich występów. Metallica postawiła na to drugie i co tydzień publikuje wideo z koncertów.

Metallica udostępniła koncert z 2014. Setlistę stworzyli fani zespołu [WIDEO]

Tym razem Metallika podzieliła się nagraniem z koncertu z 2014 roku z Limy w Peru. Występ odbył się w ramach trasy By Request i zespół wówczas grał utwory wybrane przez fanów.

20 marca 2014 w stolicy Peru Metallica zagrała m.in. "Orion", "Master of Puppets" czy "Lords of Summer".

Udostępnianie koncertowych nagrań w ramach Poniedziałków z Metalliką ma na celu nie tylko poprawienie humoru fanom, ale również wsparcie zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji charytatywnej Metalliki - All Within My Hands, która m.in. wspiera banki żywności.

