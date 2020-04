Nudzicie się w domu podczas kwarantanny? Zrobiliście już porządki w mieszkaniu, obejrzeliście wszystkie zaległe seriale i odkurzyliście kolekcję płyt? To teraz możecie wygodnie usiąść w fotelu, sięgnąć po ulubiony trunek i odpalić koncert Metalliki, który właśnie trafił do sieci. Zespół co tydzień udostępnia nagrania swoich występów, by umilić nam czas spędzony w czterech ścianach.

Metallica podzieliła się koncertem z Monachium z 2015. Możecie obejrzeć występ za darmo

W ramach akcji Poniedziałki z Metalliką, zespół podzielił się nagraniami z koncertów w Kopenhadze z 2009 roku, Paryża, jak również Irlandii oraz z San Francisco z 2017 roku. Tym razem kapela pokazała wideo z występu z Monachium na Olympiapark München z 31 maja 2015. Obejrzyjcie w całości ten koncert.

Metallica w Monachium w 2015: Setlista

Fuel For Whom the Bell Tolls Metal Militia King Nothing Disposable Heroes The Unforgiven II Cyanide Lords of Summer Sad But True The Frayed Ends of Sanity One Master of Puppets Fight Fire with Fire Welcome Home (Sanitarium) Seek & Destroy Creeping Death Nothing Else Matters Enter Sandman

Udostępnianie koncertowych nagrań ma na celu nie tylko poprawienie humoru fanom, ale również wsparcie zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji charytatywnej Metalliki - All Within My Hands, która m.in. wspiera banki żywności.

