Metallica udostępniła nagranie z pierwszego koncertu w 2022 roku. Zobaczcie "Battery" na żywo

Metallica pokazała nagranie z ich pierwszego koncertu w 2022 roku

Chociaż ciągle pojawiają się kolejne informacje o przełożonych czy odwołanych koncertach, to jednak gdzieniegdzie życie wraca do normy. W Stanach od jakiegoś czasu odbywają się wydarzenia muzyczne i w tym roku, dokładnie 25 lutego 2022 pierwszy raz na scenie pojawiła się Metallica.

Panowie "ochrzcili" otwarty dość niedawno Allegiant Stadium w Las Vegas, gdzie na co dzień występuje lokalna drużyna futbolowa Raiders. Ciekawostka - ze względu na kolory tej franczyzy, stadion jest utrzymany w czarno-srebrnych barwach, przez co dość szybko zyskał przydomek "Gwiazdy Śmierci".

Metallica niestety nie zagrała z tego powodu "Marszu Imperialnego", ale fani grupy i tak raczej nie mogli narzekać na setlistę. Podczas koncertu nie zabrakło oczywiście hitów, a także rzadziej znanych kawałków - takich jak np. "Battery" z albumu "Master of Puppets". Oficjalne nagranie z występu zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Przed Metalliką wystąpili Greta Van Fleet oraz Ice Nine Kills. W sumie na koncercie pojawiło się 60 tysięcy fanów, którzy usłyszeli takie piosenki, jak m.in. "For Whom The Bell Tolls", "One", "Seek & Destroy", Nothing Else Matters czy "Enter Sandman".

Niestety grupa na razie nie planuje koncertu w Polsce - najbliżej mamy do Czech, gdzie panowie zagrają 22 czerwca 2022 roku w towarzystwie m.in. Five Finger Death Punch.