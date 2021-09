Metallica udostępniła oficjalne wideo z ostatnich koncertów. Zobaczcie "Whiplash" na żywo

Metallica zagrała niedawno dwa koncerty-niespodzianki w małych klubach, szykując się do dużych stadionowych występów. Teraz grupa podzieliła się profesjonalnym nagraniem z show w San Francisco. Zobaczcie materiał.

Metallica pokazała nagranie z ostatnich koncertów. Posłuchajcie Whiplash

Grupa w ciągu ostatnich kilku dni zdążyła wystąpić dwukrotnie w małych klubach, cofając się do przeszłości. Pierwszy z koncertów-niespodzianek odbył się w The Independent w San Francisco, drugi w klubie Metro w Chicago. Podczas obydwóch zespół zagrał po 16 kawałków, nieco mieszając repertuar. Jedno pozostawało jednak bez zmian - występy otwierał kawałek "Whiplash" z "Kill 'Em All".

To właśnie nagranie z tym utworem trafiło niedawno do sieci. Trzeba przyznać, że Metallica brzmi na nim naprawdę dobrze, a dłuższa przerwa od koncertowania wyszła zespołowi na dobre. Zresztą po co będziemy wam o tym opowiadali - możecie posłuchać sami. Oto oficjalny materiał z niedawnego występu Mety w San Francisco:

Oglądaj

Podczas "specjalnego" koncertu Metalliki trzeba było pokazać potwierdzenie zaszczepienia przeciw COVID-19. Fani w San Francisco mogli usłyszeć ciekawą setlistę z rzadziej granymi kawałkami pokroju "No Leaf Clover", czy "Holier Than Thou". W ogóle nikogo nie powinno dziwić to, że Metallica będzie grała na najbliższych koncertach sporo kawałków z "Czarnego Albumu" - w końcu zespół świętuje 30-lecie swojego przełomowego wydawnictwa.

Dwa ostatnie występy grupy były swojego rodzaju "rozgrzewką" przed pojawieniem się na festiwalu Louder Than Life. Zespół ma zagrać aż dwa koncerty w ramach imprezy - w piątek (24 września) i w niedzielę (26 września), prezentując fanom dwa różne show.