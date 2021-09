Metallica wydała kolejne koncertowe nagrania. Zobaczcie "Harvester of Sorrow" i "No Leaf Clover"

Metallica na przestrzeni kilku ostatnich tygodni zagrała aż 4 koncerty po prawie półtorarocznej przerwie. Z tej okazji podzieliła się wieloma wideo z występów w Chicago i Kentucky. Posłuchajcie na żywo "Harvester of Sorrow" i "No Leaf Clover" w profesjonalnej jakości.

Metallica pokazała kolejne koncertowe wideo

Kto jak kto, ale Metallica całkiem umie w internety. Korporacyjna machina zarządzana przez Larsa Ulricha przez praktycznie całą pandemię dzieliła się z fanami pełnymi nagraniami z koncertów za darmo (wśród nich były perełki w postaci koncertów z lat 90.), a kiedy niedawno wróciła na sceny, ta tendencja ciągle trwa. Niestety zespół nie udostępnia całych występów, ale darowanemu koniu nie patrzy się w zęby, prawda?

Dlatego też grupa podzieliła się niedawno profesjonalnymi nagraniami ze swoich kilku ostatnich występów. Mieliśmy okazję już pisać o "Whiplash", którym grupa otworzyła swoje koncerty w Chicago oraz w San Francisco, ale to był zaledwie początek.

W ciągu ostatnich dni na ich YouTubie pojawiły się materiały z "Creeping Death", "Harvester of Sorrow", "For Whom The Bell Tolls", a także rzadziej granego "No Leaf Clover", które powstało na potrzeby ich koncertów z orkiestrą symfoniczną w 1999 roku. Poniżej możecie zobaczyć nagrania z koncertów w Chicago oraz Kentucky:

Oglądaj

Oglądaj

Warto zaznaczyć, że w Kentucky zespół zagrał dwa koncerty w ramach tego samego festiwalu - pierwszy z nich również otwierał "Whiplash" i zawierał 16 utworów. Drugi był specjalnym wydarzeniem, podczas którego Metallica zagrała w całości "The Black Album" od końca do początku, dodając na początku i na końcu kilka największych hitów.

Znając zespół, już niedługo w sieci pojawią się nagrania z właśnie tej imprezy. W końcu zagrali pierwszy raz od prawie lat kawałki pokroju "The Struggle Within", "Don't Tread on Me", czy "My Friend of Misery". Zresztą pełną setlistę ze specjalnego występu zobaczycie poniżej: