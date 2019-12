Metallica wykonała hit inspirowany Amy Winehouse [WIDEO]

23 sierpnia 2019 roku Metallica zagrała koncert na Olympiastadion w niemieckim Munchen. Występ był częścią trasy WorldWired Tour, która rozpoczęła się w 2016 roku i znalazła się w niemal wszystkich podsumowaniach najbardziej dochodowych tras koncertowych ostatnich lat.

Metallica - Moth Into Flame

Muzycy podobnie jak na innych występach podczas tourne starali się dalej promować najnowszy album "Hardwired ... do Self-Destruct". Kawałki z ostatniej płyty przeplatali jednak nieśmiertelnymi hitami sprzed lat takimi jak "The Unforgiven", "One" czy "Master Of Puppets".

Na oficjalnym profilu na YouTubie zespołu pojawiło się nagranie zarejestrowane w Munchen. Metallica wykonała na nim utwór "Moth Into Flame". James Hetfield zapowiedział utwór:

" Teraz coś o małym owadzie. "MOTH INTO FLAME". "

W rzeczywistości jednak tekst nie opowiada o małym żyjątku lgnącym do światła. Utwór jest inspirowany postacią znanej piosenkarki Amy Winehouse, która przez lata zmagała się z uzależnieniem i zmarła w wieku 27 lat w 2011 roku. James Hetfield obejrzał film dokumentalny o artystce i stwierdził, że napisze tekst nawiązujący do jej życia. Muzyk przyznał, iż widzi odbicie historii Amy również w swoim życiu.

