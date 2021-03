Metallica wykonała "Battery" z okazji 35-lecia "Master of Puppets". Jak kapela wypadła w "The Late Show with Stephen Colbert"?

35 lat minęło, jak jeden dzień. 3 marca 1986 roku ukazała się 3. płyta Metalliki zatytułowana "Master of Puppets", ostatnia nagrana z Cliffem Burtonem. Była to przełomowa pozycja dla całego thrash metalu, która wyprowadziła go na światło dzienne szerszej publiczności. Album dotarł do 29. pozycji listy Billboard z wynikiem 6 milionów sprzedanych kopii w USA.

Metallica zagrała "Battery" z okazji 35-lecia "Master of Puppets". Zobacz występ w "The Late Show with Stephen Colbert"

W związku z okrągłą rocznicą, Metallica wystąpiła w programie "The Late Show with Stephen Colbert" i zagrała utwór "Battery". Riff stworzył James Hetfield na wakacjach w Londynie. Niektórzy odczytywali ten utwór jako opowieść o działaniach wojennych, ale okazało się, że zespół miał na myśli własnych fanów, którzy dawali energię kapeli do grania. Na Battery Street w San Francisco znajdowały się kluby, w których grupa grała na początku kariery.

Teraz posłuchajcie, jak Metallica brzmi w XXI wieku:

Oglądaj

Tymczasem Metallica stworzyła specjalną kolekcję wraz z firmą Burton, która przypadkowo nazywa się tak samo, jak Cliff. Nazwa firmy sprawiła, że fani sądzili, iż to jakaś forma hołdu złożona zmarłemu koledze - niestety tak się nie stało. W ramach współpracy ukazały się specjalne plecaki, deski snowboardowe i pokaźna walizka.