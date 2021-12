40 lat minęło bardzo szybko. Metallica obchodzi swoje okrągłe urodziny koncertowo, bo 17 i 19 grudnia 2021 odbyły się specjalne występy w San Francisco w Chase Center. Zespół postanowił zagrać utwory, których już dawno nie grał na żywo. Zobaczcie fragmenty koncertów Metalliki.

Metallica zagrała "Fixxxer" pierwszy raz na żywo. Zobacz wideo z jubileuszowego występu grupy

Podczas pierwszego koncertu w San Francisco Metallica postanowiła zagrać utwór z każdej płyty w kolejności chronologicznej. Natomiast drugiego dnia wykonała piosenki w odwrotnej kolejności. Dzięki temu fani mogli usłyszeć kawałki, które już dawno nie były wykonywane na żywo. Na pierwszym koncercie sporym zaskoczeniem było wykonanie "Fixxxer" z płyty "Reload" - tego utworu Metallica nigdy nie wykonała na żywo.

Metallica zagrała pierwszy raz od 2010 roku utwór "The End Of The Line", jak również "Dirty Window", który ostatni raz wybrzmiał na żywo w 2011. Również w tym samym roku ostatni raz Metallica wykonała "Am I Evil?" oraz "Bleeding Me", które mieliśmy okazję usłyszeć na jubileuszowych koncertach. Sprawdźcie setlistę drugiego koncertu Metalliki: