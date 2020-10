Metallica zagrała cover Van Halen w rodzinnym mieście zespołu [WIDEO]

Metallica podczas jednego z ostatnich występów w Pasadenie, rodzinnym mieście grupy Van Halen, wykonała cover zespołu. Muzycy nie przypuszczali, że wkrótce ich wersja "Runnin' with the Devil" będzie tak często wyszukiwanym filmem w internecie.

Metallica w coverze Van Halen

Metalowi giganci z Metalliki lubią nagrywać własne wersje popularnych hitów. Muzycy nie bez powodu wydali dwupłytowy album "Garage Inc.", na którym usłyszymy ich interpretacje hitów Motorhead. Queen czy Black Sabbath. Ostatnio także podczas występów na żywo artyści decydują się na mały tribute dla regionalnych gwiazd. Dzięki inicjatywie Kirka i Roba, na występach Metalliki w Polsce wybrzmiał już Dżem oraz Czesław Niemen.

Metallica zagrała "Runnin' With the Devil" Van Halen

Podczas Rose Bowl 2017 w Pasadenie, Metallica zdecydowała się zagrać fragment "Runnin' With the Devil" z repertuaru Van Halen. Tym razem jednak w coverowanie zaangażował się także Lars Ulrich i James Hetfield.

Szczególne uznanie należy się tutaj wokaliście zespołu, który musiał wyjść ze swojej głosowej strefy komfortu, aby podołać utworowi. Po pierwszej zwrotce James, mimo pomocy publiczności krzyczącej znany tekst, oznajmił, że to wszystko, co może zaśpiewać. Muzyk odchrząknął, a grupa zaczęła grać "Seek and Destroy".

Muzycy grając na imprezie 3 lata temu nie spodziewali się, że tak szybko będą żegnali jednego z założycieli coverowanego zespołu oraz swojego serdecznego przyjaciela.

Eddie Van Halen zmarł 6 października 2020 roku w Santa Monica po długiej walce z rakiem. Muzyk w chwili śmierci miał 65 lat.