Metallica zagrała kolejny koncert-niespodziankę. Zobaczcie nagrania z klubowego występu

Metallica na kolejnym koncercie-niespodziance

Kilka dni po koncercie w San Francisco, Metallica postanowiła przygotować kolejną niespodziankę dla swoich fanów i 20 września postanowiła pojawić się w Chicago, gdzie zagrała koncert w klubie Metro. Co ciekawe, był to ich pierwszy występ w tym miejscu od 1983 roku, kiedy światło dzienne dopiero co ujrzał ich debiut w postaci "Kill 'Em All".

Koncert znów został zapowiedziany zaledwie kilka godzin przed planowanym występem, a tym razem bilety kosztowały dokładnie 19,83 dolara, by uczcić rok, kiedy Metallica ostatnio grała w klubie. Jak nietrudno się domyślić, zespół wyprzedał 1100-osobową miejscówkę w niecałą godzinę.

To było dużo fajniejsze, niż się spodziewaliśmy! Dlatego postanowiliśmy to zrobić znowu. Tym razem zagramy w Chicago i pojawimy się w klubie Metro przy ulicy Clark... Będziemy tu pierwszy raz od 1983 roku!

Zespół znów zagrał 16 kawałków, zmieniając nieco setlistę, którą usłyszeli fani w San Francisco - wśród niesłyszanych kawałków pojawiło się "Cyanide", "Through The Never", "Welcome Home", czy "Battery". Poniżej możecie zobaczyć nagrania z koncertu oraz segment informacyjny, który lokalny CBS poświęcił imprezie:

Oglądaj

Oglądaj

Oglądaj

Setlista z koncertu Metalliki w Chicago: