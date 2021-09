Metallica zagrała koncert-niespodziankę dla 500 osób. Zobaczcie nagrania

Metallica zagrała koncert-niespodziankę

News o koncercie rozszedł się bardzo szybko - zespół zaprosił lokalnych fanów za pośrednictwem social mediów, wysyłając im krótką wiadomość: "Hej, zdradzimy wam sekret... gramy dzisiaj w The Independent w centrum SF. Bierzcie 20 dolców i zbierajcie się do kasy biletowej w tym momencie! Musicie mieć potwierdzenie szczepienia, żeby dostać opaskę i wyprzedadzą się szybko. Jeden bilet na osobę, tylko gotówka!".

Jak nietrudno się domyślić, koncert wyprzedał się w kilka minut:

Kilku fanów miało szczęście i faktycznie udali się na koncert. Tam mogli posłuchać hiciorów z 7 różnych albumów i nawet jednego kawałka "specjalnego" w postaci "No Leaf Clover", który napisali na potrzeby krążka "S&M" nagranego we współpracy z orkiestrą symfoniczną z San Francisco.

Co ciekawe, Metallica rozpoczęła i zakończyła imprezę kawałkami z "Kill 'Em All" - otworzyła "Whiplashem" (co przydarzyło się pierwszy raz w historii), a skończyli koncert "Seek & Destroy", co akurat było przez wiele lat ich standardowym ruchem. Ciekawostka: zespół nie zagrał "Enter Sandman", co zdarza się raczej rzadko.

Tak prezentowała się setlista grupy:

"Whiplash" (pierwszy raz w historii Metallica otworzyła show tym kawałkiem) "Ride the Lightning" "The Memory Remains" "Now That We're Dead" "Holier Than Thou" "No Leaf Clover" "Sad but True" "Moth Into Flame" "Fade to Black" "For Whom the Bell Tolls" "Creeping Death" "One" "Master of Puppets" "Battery" "Fuel" "Seek & Destroy"

Poniżej zobaczycie nagranie: