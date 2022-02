Nowy rok to nowe płyty, nowe ogłoszenia koncertów i trasy. Chociaż ciągle pojawiają się kolejne informacje o przełożonych czy odwołanych koncertach, to jednak gdzieniegdzie życie wraca do normy. W Stanach od jakiegoś czasu odbywają się wydarzenia muzyczne i w tym roku, dokładnie 25 lutego 2022 pierwszy raz na scenie pojawiła się Metallica. Jak brzmi teraz zespół i jakie piosenki wykonał?

Metallica zagrała pierwszy koncert w 2022 roku. Jak wypadł występ kapeli? [WIDEO]

Zespół zagrał swój pierwszy koncert w tym roku na Allegiant Stadium w Las Vegas. Przed Metalliką wystąpili Greta Van Fleet oraz Ice Nine Kills. W sumie na koncercie pojawiło się 60 tysięcy fanów, którzy usłyszeli takie piosenki, jak m.in. "For Whom The Bell Tolls", "One", "Seek & Destroy", Nothing Else Matters czy "Enter Sandman".

Występ w Las Vegas odbył się ponad 2 miesiące po tym, jak Metallica zagrała jubileuszowe koncerty w San Francisco z okazji 40-lecia zespołu. Wówczas kapela wykonała piosenki z każdej studyjnej płyty. Posłuchajcie, jak Metallica wypadła w 2022 roku w Las Vegas:

Sprawdźcie, jak prezentowała się setlista koncertu Metalliki:

Metallica w Las Vegas - Setlista: