Metallica zagrała w połowie akustyczny koncert charytatywny. Na scenie pojawili się fani z całego świata [WIDEO]

Grupa Metallica od miesięcy nie gra koncertów na żywo ze względu na pandemię koronawirusa. Muzycy jednak postanowili zorganizować specjalny występ online, zrobić tym przyjemność stęsknionym fanom i przy okazji zebrać pieniądze na cele charytatywne.

Metallica zagrała w połowie koncert akustyczny. Na scenie fani

14 listopada Metallica spotkała się w San Rafael w Kalifornii, gdzie dała wyjątkowy występ. Muzycy zagrali w połowie akustyczny, a w połowie tradycyjny set, który można było zobaczyć za pośrednictwem transmisji online. W secie znalazły się prawdziwe perełki.

Metallica zagrała koncert charytatywny online

Metalowcy zagrali osiem utworów akustycznych i sześć w standardowej wersji. Jak czytamy na stereogum.com, w setliście pojawiły się covery Deep Purple, Boba Segera oraz rockowa ballada "The House of the Rising Sun". Fani mogli również usłyszeć akustyczne wykonania "Blackened" oraz "Now That You're Dead".

Jednak to nie koniec niespodzianek. Słuchacze, którzy wykupili dostęp do transmisji, pojawili się na scenie. Oczywiście nie osobiście. Tło, na którym grała Metallica, składało się z wielu małych ekranów przypominających plaster miodu, gdzie mogliśmy zobaczyć fanów formacji z całego świata siedzących po drugiej stronie swoich komputerów.

Podczas występu James Hetfield podziękował wszystkim za wzięcie udziału w akcji:

" Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy być częścią tego, co tu się dzieje i cieszymy się, że Wy również jesteście. Wasza pomoc jest bardzo potrzebna. A fakt, że możemy jeszcze zagrać to dodatkowy bonus, prawda? Gramy, zatrudniamy ludzi, pomagamy - to dobre dla wszystkich. "

Fragmenty koncertu możecie zobaczyć w oficjalnych materiałach Metalliki:

Dostęp do całości nagrania z koncertu można wykupić na stronie Metalliki do 16 listopada. Całość dochodów z biletów zostanie przeznaczona na działalność fundacji All Within My Hands.