10 września ukazała się reedycja piątej płyty Metalliki, tzw. "Czarnego Albumu". Wszystko z okazji 30-lecia tego krążka. Co więcej ukazało się również wyjątkowe wydawnictwo "The Metallica Blacklist", na którym pojawiły się covery Metalliki w znanym wykonaniu. Na płycie możemy usłyszeć m.in. wokalistę Depeche Mode, Ghost, Royal Blood czy Miley Cyrus. W dzień premiery tego wydawnictwa Metallica postanowiła zagrać z wokalistą hit "Nothing Else Matters". Jak była gwiazda Disneya wypadła w tym kawałku?

Metallica zagrała z Miley Cyrus. Posłuchajcie "Nothing Else Matters" w ich wykonaniu [WIDEO]

Miley Cyrus nagle wkroczyła w świat rocka i szybko zdobyła serca fanów gitarowego grania. Jej mocny głos całkiem nieźle sprawdza się w repertuarze Metalliki, NIN czy Queen i chociaż swoją karierę zaczęła w serialu Disneya dla nastolatów, to udało jej się odciąć od tamtej bohaterki i teraz chętnie śpiewa rockowe kawałki.

Występ Metalliki z Miley Cyrus odbył się w programie Stern Show. Posłuchajcie, jak wokalistka poradziła sobie z przebojem "Nothing Else Matters":

100% zysków ze sprzedaży albumu "The Metallica Blacklist" trafi do 52 organizacji charytatywnych. Zasilą w podziale po połowie: organizację wybraną przez artystę coverującego oraz fundację All Within My Hands, założoną przez zespół w 2017 roku. Album jest dostępny w formacie cyfrowym od 10 września, zaś w formatach 4CD i 7LP od 1 października.