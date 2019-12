Lider zespołu Motorhead zmarł 28 grudnia 2015 roku. Twórczość Lemmy'ego Kilmistera miała mocny wpływ na poszczególnych muzyków Metalliki. Dowodem na to jest chociażby fakt, że w 1995 roku grupa wydała limitowaną edycję singla "Hero of the Day", na którym obok coveru "Overkill" znalazły się jej interpretacje "Damage Case”, "Stone Dead Forever" oraz "Too Late Too Late". Utwory trafiły potem na drugą płytę albumu „Garage Inc.” z 1998 roku. 4 lata po śmierci legendy, Metallica postanowiła ponownie złożyć hołd Kilmisterowi.

Metallica złożyła hołd Lemmy'emu Kilmisterowi w 4. rocznicę jego śmierci [WIDEO]

Thrashmetalowcy udostępnili nagranie z 2009 roku z Nashville w stanie Tennessee. Wówczas Lemmy wraz z Metallicą zagrali klasyk Motorhead "Too Late Too Late". Grupa dodała do nagrania krótki opis: "Tęsknimy za tobą, Lemmy...". Nagranie na Twitterze ma już ponad 290 tys. wyświetleń.

Kirk Hammett usłyszał album „Overkill” po raz pierwszy w wieku 16 lat. Płyta zrobiła na nim piorunujące wrażenie, o czym wspomniał jakiś czas temu w ramach wywiadu:

" Kiedy pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia tych kolesi, dostrzegłem w nich szczerą autentyczność. Wyobrażałem sobie, że żyją dokładnie tak jak wyglądają, a wygląd idealnie oddaje ich podejście do życia. "

Oficjalną przyczyną śmierci Lemmy'ego był rak prostaty, zaburzenia rytmu serca i zastoinowa niewydolność serca.

