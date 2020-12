Metalowa agencja koncertowa KOP ze świątecznym merchem. Dochód przekaże DPSom i domom dziecka

2020 rok nie był zbyt łaskawy dla muzyków, promotorów koncertów, ekip technicznych czy agencji, które zajmują się organizacją eventów. Mimo to jedna z najpopularniejszych w Polsce agencji odpowiedzialnych za metalowe imprezy postanowiła zorganizować ciekawą akcję charytatywną z okazji zbliżających się świąt.

Knock Out Production przyznaje, że liczba odwołanych lub przełożonych koncertów przez firmę w mijającym roku była naprawdę zatrważająca.

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na 2021 rok, który miejmy nadzieję, będzie o wiele bardziej owocny koncertowo. Branża muzyczna nie rezygnuje z planowania, a wielu organizatorów eventów zapewnia, że ich imprezy odbędą się bez względu na okoliczności. Wśród nich znaleźli się między innymi twórcy Open'era oraz Mystic Festival, za który to festiwal odpowiada także KOP. Organizatorzy starają się przygotować na kilka scenariuszy wydarzeń, które mają zabezpieczyć imprezy przed kolejnymi odwołaniami.

Jednak do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu. Przede wszystkim świątecznego czasu. Z okazji zbliżającej się celebracji - dla jednych Bożego Narodzenia, dla innych - rodzinnych spotkań przy wspólnym stole, firma KOP zaoferowała fanom ciężkiego grania specjalny merch.

Chcemy oddać w Wasze ręce coś namacalnego, coś, co będziemy mogli Wam dostarczyć jeszcze przed świętami! Przygotowaliśmy dla Was kilka wzorów koszulek oraz bluz i zachęcamy do preorderu, który będzie trwał od 3 do 11 grudnia, do godziny 20:00.