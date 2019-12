Metalowcy scoverowali hity Mastodona, Slipknota i Rage Against The Machine

Wykonywanie coverów to przepis na start wielu młodych kapel. Kiedy te zaczynają swoją przygodę z graniem na żywo, często nie wystarcza im autorskiego materiału na pełen set, dlatego sięgają do repertuaru swoich idoli. Zwykle interpretacje cudzych utworów nie wnoszą wiele do muzycznego świata, jednak są też takie covery, które stały się popularniejsze od oryginału.

Conjurer i Palm Reader nagrali epkę z coverami

Metalowe grupy Conjurer i Palm Reader postanowiły wydać wspólną epkę, na której zaplanowali umieścić hołd dla ważnych w ich karierze kapel. Muzycy nagrali numery po swojemu, pamiętając, że to właśnie dzięki tym wykonawcom rozpoczęli swoją wędrówkę śladami ekstremalnego grania.

Conjurer zmierzył się na płycie z utworem "Vermilion" Slipknota oraz "Blood and Thunder" Mastodona. Z kolei Palm Reader sięgną po "Circles" z repertuaru Thrice i "Tire Me" autorstwa Rage Against The Machine.

Płyty są dostępne do kupienia w limitowanej wersji na winylach oraz CD. Materiału można posłuchać także za pośrednictwem serwisów streamingowych. Bez problemu znajdziecie je na YouTubie:

Tracklista epki Conjurer & Palm Reader:

Conjurer - Blood and Thunder (Mastodon) Conjurer - Vermilion (Slipknot) Palm Reader - Tire Me (Thrice) Palm Reader - Circles (Rage Against The Machine)

