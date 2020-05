Metalowe #hot16challenge2 od The Sixpounder. Muzycy nominowali Jurka Owsiaka

Podobno nic nie jednoczy skuteczniej niż wspólny wróg. Idealnie widać to na przykładzie pandemii koronawirusa oraz wyzwania #hot16challenge2. Akcja stworzona przez raperów dla raperów zalała już cały świat. Swoje wersy nagrywają reprezentanci wszystkich gatunków muzycznych, politycy, celebryci i youtuberzy, a nawet przedsiębiorstwa. Do akcji włączył się znany napój energetyczny, którego reprezentuje metalowy zespół The Sixpounder.

Metalowe #hot16challenge2 od The Sixpounder

Monster Energy został nominowany przez sieć sklepów Żabka. Jak czytamy na stronie napoju:

" Zostaliśmy nominowani przez sieć sklepów Żabka do akcji #hot16challenge2. Zawsze odpowiadamy na wyzwania, dlatego zdecydowaliśmy się przekazać pieniądze na #siepomaga. Stwierdziliśmy także, że ten challenge potrzebuje jeszcze więcej energii i trochę metalu. Dlatego naszą odpowiedź stworzyliśmy razem z chłopakami z The Sixpounder. "

Metalowcy z The Sixpounder nagrali swoją zwrotkę zapewniając fanów, że ich "szesnastka pokona dziewiętnastkę". Zachęcili również wszystkich widzów do wpłacania datków na zbiórkę dla polskich szpitali.

Za słowa w zwrotce odpowiada Filip Sałapa, muzykę skomponował Paweł Ostrowski. Zespół nominował do wyzwania między innymi Jurka Owsiaka i Adama Nergala Darskiego.