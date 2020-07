Metalowe płyty CD w Biedronce. Muzyka Megadeth, Marilyna Mansona czy Slayera do kupienia w niskiej cenie

Do Biedronki zwykle udajemy się na zakupy spożywcze, a dyskont często jest najbliższym marketem, w którym najszybciej udaje nam się kupić potrzebne rzeczy. Jednak już od dłuższego czasu sieć poza niezbędnymi do życia produktami oferuje także ciekawe gadżety, artykuły przemysłowe, książki, ubrania czy filmy.

Metalowe płyty CD w Biedronce

Oprócz tego, w ofercie zaczęły pojawiać się płyty CD oraz winyle i to w konkurencyjnych cenach. Również dzięki wprowadzeniu przez Biedronkę tanich czarnych płyt do sprzedaży, coraz więcej osób może pozwolić sobie na słuchanie muzyki za pośrednictwem wracającego do łask nośnika.

Od 20 lipca w sieci Biedronka można kupić szereg płyt, które na półce chciałby mieć niejeden metalowiec. Za jedyne 19,99 zł możemy nabyć kultowe krążki Slayera, Anthrax, Nine Inch Nails czy Marilyna Mansona. Płyty są umieszczane w dyskontach losowo, a oferta trwa do wyczerpania zapasów.

Lista płyt metalowych i rockowych dostępnych w Biedronce: