Metalowi giganci nagrali cover "Depeche Mode". W projekcie usłyszymy muzyków Apocalyptiki, Within Temptation, Type O Negative [WIDEO]

W muzyce piękne jest to, że można łączyć ze sobą różne gatunki muzyczne, artystów, instrumenty - można eksperymentować, współpracować z innymi przez całe życie, tworzyć, zmieniać, rozkładać piosenki na części pierwsze. Tak też postanowił producent i wokalista Libra związany z metalową sceną. Do swojego projektu zaprosił muzyków takich kapel, jak Apocalyptica, Paradise Lost, Moonspell, Type o Negative, My Dying Bride, Within Temptation. Taki zestaw muzyków musiał po prostu dobrze zabrzmieć. Co wykonali? Nie, wcale nie sięgnęli po Metallicę czy Slayera, a po Depeche Mode.

Chociaż Depeche Mode to przedstawiciel nowej fali, który kocha syntezatory, to gitarowe brzmienia nie są kapeli obce. Co ciekawe, wielu przedstawicieli sceny rockowej i metalowej uwielbia Depeche Mode, nagrało wiele coverów i ma nawet dziary z okładkami płyt brytyjskiej legendy. Jak podaje niemiecki rollingstone.de, amerykański producent Libra postanowił nie siedzieć w czasie pandemii z założonymi rękoma, a wykorzystać nową technologię, do nagrania coveru pełnego muzycznych gości z różnych krajów.

Co wyszło z tego połączenia? Utwór "It Doesn't Matter Two" z płyty "Black Celebration" zabrzmiał ciężko i bardzo patetycznie. Ciary gwarantowane! Zresztą przekonajcie się sami i porównajcie go z oryginałem:

Oglądaj

Oglądaj

Jak podaje rollingstone.de. Libra na początku nagrał demo, które wysłał zaprzyjaźnionym muzykom z zapytaniem, czy chcieliby dołączyć do projektu. Artystom pomysł się spodobał i tak oto mamy "It Doesn't Matter Two" w pandemicznej, metalowej wersji. W nagraniu wzięli udział m.in. wiolonczelistą Apocalyptiki, gitarzystę Paradise Lost, basistę Moonspell czy gitarzystę Within Temptation.