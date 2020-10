Metalowi muzycy wybrali najlepszą piosenkę Metalliki historii. Jaki utwór obstawiali najczęściej?

Jaki jest najlepszy utwór Metalliki w historii? To bardzo trudne i subiektywne pytanie. W końcu musimy wziąć tutaj pod uwagę dyskografię jednego z najważniejszych zespołów metalowych na świecie. Jaką kompozycję wybrali reprezentanci gatunku?

Najlepszy utwór Metalliki według muzyków metalowych

Magazyn Revolver stworzył na swoim kanale na YouTubie ciekawą serię nagrań. W krótkich materiałach wideo znani metalowcy odpowiadają na nurtujące dziennikarzy pytania. W jednym z wideo musieli wybrać ulubioną piosenkę Metalliki w historii. Zadanie nie było proste.

Jaka jest najlepsza piosenka Metalliki?

Lzzy Hale z Halestorm przyznała, że wybór jest bardzo trudny, jednak wreszcie zdecydowała, że jej ulubiona kompozycja to "Fade To Black" z albumu "Ride The Lightning". Podobne zdanie miał jeden z członków Health, który wybrał ten sam utwór. Jednak zdanie w grupie były podzielone, a głosy rozłożyły się między wspomnianym kawałkiem, a "For Whom The Bell Tolls".

Kolega z kapeli Lzzy, basista Josh Smith nie potrafił zdecydować się na jedną kompozycję. Podkreślił, że w jego młodym życiu duże znaczenie miała cała płyta "Black Album". Jego zdanie podziela heavymetalowa formacja Spirit Adrift.

Z kolei Chris Motionless z Motionless in White wybrał "Master Of Puppets". Na temat ulubionego kawałka Metalliki wypowiedział się również były wokalista Pantery, Phil Anselmo. Muzyk przyznał, że uwielbia album "Kill'em All" i jest to jego ulubiona płytą Mety. Jednak kompozycja, którą uznał za najlepszą nie pochodzi ze wspomnianego krążka.

Najlepszy numer w historii Metalliki według Phila Anselmo to "Creeping Death".