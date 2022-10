Pod koniec września 2022 pisaliśmy, że najnowszy album Behemotha ''Opvs Contra Natvram'' uplasował się na pierwszym miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży płyt w Polsce. Album jednak został zdetronizowany przez płytę innego polskiego zespołu. Po który album sięgamy najczęściej?

Metalowy album polskiego zespołu zdetronizował Behemotha. To najlepiej sprzedająca się płyta w Polsce

Okazuje się, że najnowsza, czwarta studyjna płyta zespołu Nocny Kochanek zatytułowana "O Jeden Most Za Daleko", trafiła na pierwsze miejsce OLIS-u - Oficjalnej Listy Sprzedaży płyt w Polsce, stając się tym samym najczęściej kupowaną płytą wśród polskich i zagranicznych tytułów. Jednoczenie płyta w wersji winylowej zajęła na OLIS-ie trzecie miejsce.

Motyw przewodni płyty "O Jeden Most Za Daleko", podobnie jak w przypadku poprzednich trzech albumów, to oczywiście - miłość. Na płycie nie zabrakło niespodzianek, jak chociażby "Numer z Banjo", w którym "Zdrajcy Metalu" sięgnęli po tytułowy instrument. Uniwersum Kochanków, dzięki kolejnemu wydawnictwu, po Andżeju czy doktorze Olgierdzie Ngalu, rozszerzyło się o autorskiego superbohatera - Alkomena, Wampira, Pornolistonosza czy też wyjątkowego Księcia Metalu.

Najnowszą płytę Zdrajców Metalu zapowiadały cztery single i teledyski – życiowe "Cudzesy", klimatyczny "Wampir" z udziałem Ewy Gawryluk oraz Karola Strasburgera, tytułowy "O Jeden Most Za Daleko" oraz "Numer z Banjo".

Nocny Kochanek: Trasa "O Jeden Koncert Za Daleko"

W ramach promocji płyty "O Jeden Most Za Daleko" 8 października ruszyła trasa promująca płytę. Muzycy odwiedzą jesienią 30 polskich miast. Scenę z Nocnymi Kochankami w roli supportu będą dzieliły zespoły takie jak Bruklin, Inclusion, Moleskin, Sad Smiles, Sick Saints oraz The Kroach. Bilety na wydarzenia można kupić w aplikacji Going.