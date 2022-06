We wszelkich talent show uczestnicy starają się zadziwić jurorów, co nie jest wcale takie proste, bo konkurencja jest naprawdę mocna. Jak zwrócić na siebie uwagę jury? Trzeba stworzyć metalowy chór, który na warsztat bierze popowe utwory. Tak, dobrze przeczytaliście.

Metalowy chór wykonał cover Britney Spears w talent show. Jurorzy byli mocno podzieleni [WIDEO]

Dremeka Choir z Kanady twierdzi, że jest jedynym metalowym chórem na świecie. Zespół mocno zaskoczył jurorów swoim występem, bowiem nikt nie spodziewał się na scenie muzyki z piekła rodem. Chór najpierw zaśpiewał "O Fortuna", by następnie zaprezentować cover Britney Spears. Słyszeliście kiedyś, by ktoś growlował w utworze "Toxic"? My też nie, a miny jurorów były naprawdę epickie.

Oglądaj

Ostatecznie, mimo podzielonych opinii jurorów, chórowi udało się przejść do dalszego etapu konkursu. Jury doceniło fakt, że występ bardzo różnił się na tle pozostałych uczestników i po prostu wciągnął większość widzów. Heidi Klum była na nie, ale ostatecznie jej głos nie przeszkodził w awansie Dremeka Choir.

Muzycy wyznali, że jeżeli uda im się wygrać główną nagrodę pieniężną to pozwoli im w pełni poświęcić się muzyce - tego im życzymy!