Metalowy hit z miliardem wyświetleń na YouTubie. Rekordowy próg przekroczył System of a Down

Hit System of a Down dołączył do utworów, które przekroczyły miliard wyświetleń na YouTubie. Do tej pory wśród rockowych i metalowych kawałków, tylko pięć piosenek może pochwalić się podobnym wynikiem.

"Chop Suey!" System of a Down przekroczył miliard wyświetleń na YouTubie. Tym samym utwór okazał się najchętniej odtwarzaną kompozycją zespołu za pośrednictwem platformy streamingowej.

Rock i metal rzadko bije rekordy popularności wśród użytkowników serwisów streamingowych. Na pierwszym miejscu zestawienia najchętniej odtwarzanych utworów na YouTubie do niedawna pozostawał wakacyjny hit "Despacito" Luisa Fonsiego, który został zdetronizowany przez piosenkę "Baby Shark Dance". Ostatnio jednak kolejnej metalowej kapeli udało się dołączyć do "Billion Views Club".

System of a Down - "Chop Suey!" z miliardem wyświetleń na YouTubie

Do zaszczytnego grona rekordzistów dołączył właśnie System of a Down z hitem "Chop Suey!". Piosenka jest pierwszą z repertuaru zespołu, której udało się przekroczyć magiczny próg miliarda odtworzeń.

"Chop Suey!" to utwór z 2001 roku, który trafił na album "Toxicity". Kompozycja przyniosła System of a Down pierwszą nominację do nagrody Grammy w 2002 roku w kategorii Best Metal Performance. Piosenka jest jednym z największych hitów zespołu, a magazyn "Loudwire" uznał ją za najlepszą hardrockową kompozycję XXI wieku.

Co ciekawe, do tej pory miliard wyświetleń na YouTubie udało się przekroczyć jedynie czterem reprezentantom rockowego nurtu. Najcięższym chętnie odsłuchiwanym numerem przez użytkowników platformy był aż do teraz "Numb" Linkin Park.