Mężczyzna zmarł podczas koncertu. Wyskoczył z balkonu

Tragiczne wieści z Nowego Jorku - podczas koncertu Dead and Company mężczyzna zeskoczył z balkonu, niefortunnie lądując na balkonie poniżej. W wyniku wypadku uczestnik imprezy zmarł.

Mężczyzna zmarł w trakcie koncertu Dead and Company

W piątek 20 sierpnia 2021 roku doszło do tragicznego wypadku na koncercie Dead and Company, który odbył się na stadionie Citi Field w Nowym Jorku. Z raportu policyjnego udostępnionego przez New York Daily News wynika, że mężczyzna wyskoczył z balkonu.

Jak czytamy w oświadczeniu, "mężczyzna chciał zrobić salto i spadł na balkon poniżej". Został szybko przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon.

Mężczyzna miał 46 lat i mieszkał na Brooklynie. Z raportu policyjnego wynika, że prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu w trakcie upadku, a jego obrażenia "zgadzają się z typowymi kontuzjami odniesionymi po spadnięciu z wysokości".

Na temat incydentu wypowiedziała się firma Mets Events, która jest odpowiedzialna za przygotowywanie imprez w Citi Field. Jak czytamy w oświadczeniu (udostępnionym na łamach Variety):