Michał Szpak wziął udział w muzycznym flash mobie, który odbył się w Krakowie z okazji 75. rocznicy urodzin Freddiego Mercury’ego. O godzinie 11:00, tuż po hejnale mariackim, wokalista oddał hołd legendarnemu artyście i wykonał utwory zespołu Queen.

Michał Szpak zaśpiewał "Bohemian Rhapsody'' na rynku w Krakowie. Wszystko z okazji urodziny Freddiego [WIDEO]

Wokalista, z okazji przypadających na ten dzień urodzin Freddiego Mercury’ego, wykonał legendarne dziś „Ay-oh” z tarasu Sukiennic. Na jego wezwanie odpowiedział dźwięk trąbki, dochodzący od strony Wieży Mariackiej. Po chwili dołączyły setki głosów osób zebranych na rynku oraz orkiestra zespołu Queen Symfonicznie.

Artyści, wyłaniając się kolejno z tłumu, wykonali na Krakowskim Rynku najbardziej kultowe utwory Freddiego Mercury’ego. Zebrani klaskali do rytmu „We will rock you” i wtórowali przy wykonaniu „Bohemian Rhapsody”. Wszystko po to, by w dniu, w którym lider zespołu Queen obchodziłby 75. urodziny, oddać mu hołd.

Michał Szpak tak wypowiedział się na temat wokalisty Queen.

Freddie Mercury to nie tylko muzyczna ikona. To człowiek, który z niespotykaną odwagą przetarł dla nas pewnego rodzaju szlak. Jego występy i cała twórczość do dziś dodają mi otuchy, tej scenicznej, muzycznej i życiowej. Odnoszę wrażenie, że wiadomość od Freddiego o tym, że naprawdę możemy być kimkolwiek chcemy, jest niezwykle istotna, zwłaszcza teraz.

I za to, przy okazji rocznicy jego urodzin, chcemy mu podziękować.

Akcja została zorganizowana przez kanał filmowy FilmBox Premium HD.