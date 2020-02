Mick Jagger jest żywym przykładem hasła "Sex, drugs i rock'n'roll". Historie o hulaszczym życiu muzyków The Rolling Stones stały się już legendarne, wokalista miał świetne powodzenie u dziewczyn i w wieku 73-lat został po raz ósmy ojcem. Co rusz pojawiają się jakieś ciekawe historyjki z jego życia i okazuje się, że Jagger ma sporo grzeszków na sumieniu.

Mick Jagger uprawiał seks z 15-latką: "Nigdy nie pytał mnie o wiek"

Aktorka Rae Dawn Chong wygadała się, że w 1977 roku, gdy miała 15 lat uprawiała seks z 33-letnim Mickiem Jaggerem. Kobieta wspomniała o tym w wywiadzie dla The Hollywood Reporter, gdy została zapytana o występ w klipie muzyka do "Just Another Night" w 1985 roku. Okazało się, że aktorka ma długi język i całkiem przypadkowo wygadała się, że miała romans z wokalistą. Podczas kolejnego wywiadu, tym razem The Daily Mail, postanowiła nawiązać do swojej wypowiedzi, bo zdała sobie sprawę, że Jagger może mieć kłopoty z powodu jej wyznania:

" Nigdy nie pytał mnie o wiek i nigdy o tym mu nie wspomniałam. Pamiętam, że był naprawdę słodki, miał potargane włosy. Myślałam wtedy: " Kurcze, on jest taki piękny". Nie zrobił nic złego, nie zmuszał mnie do rzeczy, których nie chciałam robić. "

Kobieta wyjaśniła, że były to lata 70., zupełnie inne czasy i wcale nie była ofiarą, wręcz przeciwnie mile wspomina chwile z Jaggerem:

" Świetnie całował, w mojej głowie, nie był aż tak starszy ode mnie. Miał 33 lata, był młody, śliczny i miał fajne ciało. To nie było złe, było mi bosko, totalny rock'n'roll. "

Co ciekawe, jeszcze w 1985 roku w rozmowie z People, aktorka twierdził, że między nią a Jaggerem do niczego nie doszło. Tymczasem kilkadziesiąt lat później aktorka wygadała się o romansie i poczuła wyrzuty sumienia, bo nie stawia to Jaggera w dobrym świetle. Aktorka dodała:

" Nie było to traumatyczne przeżycie, ani nie miało nic wspólnego z ruchem #MeToo, to było coś, co wręcz mnie wzmocniło. Zdałam sobie sprawę, że mam siłę, by zdobyć kogo chcę. "

Zobaczcie klip, w którym pojawili się razem Jagger i Rae Dawn Chong:

Jak na razie Mick Jagger nie skomentował sprawy.

Zobacz także: Mick Jagger wystąpi w thrillerze włoskiego reżysera