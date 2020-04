Mieszkaniec Gdańska zagrał w oknie rockowy hit dla przechodniów [WIDEO]

Przymusowa izolacja z powodu pandemii koronawirusa trwa. Rząd powoli luzuje obostrzenia, które wprowadził, aby ograniczyć wzrost liczby zachorowań na COVID-19, jednak władze nadal apelują, aby nie wychodzić bez potrzeby z miejsca zamieszania. Brak kontaktu z przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami czy uczestnictwa w wydarzeniach takich jak koncerty czy kinowe seanse daje wielu osobom się we znaki.

Mieszkaniec Gdańska zagrał "Behind Blue Eyes" w oknie

Kwarantanna jednak ma swoje plusy, wyzwala w ludziach poczucie jedności oraz odkrywa talenty i nowe sposoby na ich wykorzystanie. Wśród osób, które miały dość siedzenia w czterech ścianach i braku kontaktu z ludźmi znalazł się pewien mieszkaniec Gdańska.

Na profilu Wrzeszcz Art's pojawiło się nagranie z ulicy Kościuszki. Widzimy na nim przechodniów, którzy zatrzymują się na ulicy, stają w bezpiecznych od siebie odległościach i słuchają dźwięków dochodzących z jednego z okien budynku.

W oknie stoi mężczyzna z gitarą akustyczną i mikrofonem, który wykonuje piękną balladę z repertuaru The Who. Interpretacja "Behind Blue Eyes" "okiennego grajka" spodobała się gdańsczanom. Jak czytamy na fanpage'u: