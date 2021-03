Miley Cyrus: "W rock'n'rollu jest wolność, którą życzę każdemu gatunkowi i sobie samej"

Coraz więcej gwiazd nie związanych ze światem rocka chętnie nagrywa rockowe krążki. Wystarczy wymienić płyty rapera Machine Gun Kelly czy Miley Cyrus, który zajął 1. miejsce na liście Top Rock Albums Chart. Można oczywiście marudzić, że rock ma swoją świetność dawno za sobą. Jednak, gdy słynne gwiazdy decydują się na rocka sprawiają, że nierockowa publiczność może zainteresować się tym gatunkiem. Miley Cyrus ostatnio postanowiła opowiedzieć, czym dla niej tak naprawdę jest rock.

Piosenkarka pojawiła się w podcaście "Rock This With Allison Hagendorf", w którym wypowiedziała się na temat muzyki rockowej oraz pop, które są ze sobą ściśle związane:

"Pop" to skrót od popularne. Gdy byłam dzieckiem w drodze do szkoły słuchałam codziennie radia, w którym grali wszystko - muzykę country, Davida Bowiego, the Rolling Stones i Beatlesów. Oni stworzyli wielkie, popowe i mainstreamowe piosenki.

Miley Cyrus pokusiła się nawet o stworzenie własnej definicji muzyki rockowej, którą postrzega jako bardzo buntowniczą:

Odnoszę wrażenie, że w rock'n'rollu jest wolność, którą życzę każdemu gatunkowi i również sobie. Rock to styl życia, to życiowy wybór, to niezgoda na przyjmowanie "nie" za odpowiedź - tego właśnie nauczyłam się od kobiet w rocku, jak chociażby Joan Jett. Myślę, że rock to przekraczanie granic, a w dzisiejszych czasach to ich wymazanie.