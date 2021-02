Miley Cyrus z impetem wtargnęła do rockowego świata. Na jej ostatniej płycie "Plastic Hearts" pojawili się Billy Idol i Joan Jett, którzy również dołączyli do wokalistki podczas jej występu w ramach Super Bowl.

Miley Cyrus dała rockowy koncert z Joan Jett i Billym Idolem. To podziękowanie dla służby zdrowia [WIDEO]

Przed meczem Miley Cyrus zagrała na Raymond James Stadium specjalny koncert Tik Tok Tailgate dla wyjątkowej publiczności - medyków, którzy zostali już zaszczepieni przeciw koronawirusie. To dla nich wykonała swoje utwory oraz mnóstwo coverów. Joan Jett zaśpiewała razem z Cyrus "Bad Reputation", "Bad Karma" i "I Hate Myself for Loving You". Natomiast Billy Idol wykonał z młodą wokalistką "Night Crawling", ich wspólny utwór z płyty Cyrus oraz przebój "White Wedding". Obejrzyjcie nagrania z tych występów:

Miley Cyrus wykonała również cover "Head Like a Hole" Nine Inch Nails , "Rebel Girl" Bikini Kill oraz "Jolene" Dolly Parton. Gwiazdą wieczoru, która wystąpiła w przerwie finału NFL był The Weeknd, który zapowiedział koncert w Polsce w 2022.