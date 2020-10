Wielu metalowców może się oburzyć, że gwiazda Disneya postanowiła sięgnąć po repertuar Metalliki. Z drugiej strony, Miley Cyrus pokazała ostatnio, że rock jest jej bardzo bliski, a jej covery The Cranberries i The Cure przypadły do gustu wielu słuchaczom. Na tym jednak nie koniec jej przygody z rockiem.

Miley Cyrus nagrywa album z coverami Metalliki

Podczas wywiadu Milet Cyrus z Interview Magazine, zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem:

" Właśnie pracujemy nad albumem z coverami Metalliki. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tworzyć mimo pandemii. Na początku wydawało mi się, że ta sytuacja jest mało inspirująca, ale teraz mocno się wkręciłam. "

Miley Cyrus już wcześniej sięgnęła po twórczość Metalliki i na Glastonbury 2019 zaprezentowała cover "Nothing Else Matters". Posłuchajcie, jak poradziła sobie z przebojem thrashmetalowców:

Jak na razie nie wiadomo, kiedy miałaby się odbyć premiera nowego wydawnictwa Miley Cyrus, ale na pewno metalowcy zainteresują się tą płytą i będą bardzo surowi w ocenianiu coverów.

