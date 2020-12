Miley Cyrus podbija świat rocka. Wokalistka nagrała utwory z Joan Jett i Billym Idolem

Miley Cyrus przez liczne skandale przestała być już kojarzona wyłącznie jako gwiazdka pop i jej serialowe wcielenie - Hannah Montana. Wokalistka szokuje, prowokuje, buntuje się i nie schodzi z ust mediów, niczym prawdziwa gwiazda rocka. Również w muzyce coraz częściej nawiązuje do gatunku.

Miley Cyrus nagrała utwory z Joan Jett i Billym Idolem

Artystka jest fanką gitarowego grania, co możemy zauważyć, chociażby po jej stylu ubierania. Paparazzi niejednokrotnie zrobili wokalistce zdjęcia w wyciągniętych koszulkach Metalliki czy Led Zeppelin. Cyrus również bardzo często podejmuje się coverowania legend rocka.

W serialu "Black Mirror" wokalistka zaśpiewała utwór Nine Inch Nails, z kolei na iHeartRadio Fest wykonała covery Pink Floyd i Led Zeppelin. Z okazji 50-lecia wydania "Morrison Hotel" fani Miley mogli posłuchać jak radzi sobie z repertuarem The Doors.

Miley Cyrus gwiazdą rocka?

Co ciekawe, nawet najwięksi sceptycy muszą przyznać, że niski, nieco brudny głos Miley pasuje do rockowych klimatów. Wokalistka udowodniła to po raz kolejny na ostatniej płycie "Plastic Hearts".

Na albumie do Miley Cyrus w dwóch kawałkach dołączyły prawdziwe legendy rockowego grania. Wokalistka wykonała wspólnie z Joan Jett utwór "Bad Karma", którego możecie posłuchać poniżej.

Z kolei wraz z Billym Idolem nagrała kompozycję "Night Crawling".

Co ciekawe, najnowszy album Miley został okrzyknięty najlepiej sprzedającym się albumem rockowym w USA. Czy to początek prawdziwej rockowej kariery wokalistki? Zobaczymy.