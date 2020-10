Miley Cyrus ostatnio udowodniła, że całkiem nieźle odnajduje się w rockowym repertuarze. Podczas koncertu na rzecz zamkniętych klubów zaprezentowała covery The Cure oraz The Cranberries, które bardzo spodobały się internautom. Co więcej, Miley Cyrus zapowiedziała album z coverami Metalliki, co wywołało bardzo różne komentarze. Jedni uważają, że jest bardzo dobrą wokalistką i da sobie radę z repertuarem thrashmetalowców, inni patrzą na ten pomysł z politowaniem. Jak natomiast wokalistka wypadła w repertuarze Pearl Jam?

Miley Cyrus w coverze Pearl Jam. Posłuchaj "Just Breathe" [WIDEO]

Piosenkarka wzięła udział w sesji MTV Unplugged, w ramach której wraz ze swoim zespołem wykonała covery Pearl Jam, The Cardigans, Britney Spears czy Velvet Underground. W internecie na razie nie opublikowano wszystkie piosenki, ale możemy posłuchać jej wykonania piosenki "Just Breathe" z repertuaru Pearl Jam.

"Just Breathe" pochodzi z płyty "Backspacer" z 2009 roku. Dyskografię Pearl Jam zamyka krążek "Gigaton" wydany 27 marca 2020. W ramach promocji albumu zespół miał zagrać w Polsce, ale niestety koncert został przesunięty z powodu pandemii koronawirusa. Pearl Jam zagra 23 lipca 2021 roku na TAURON Arena w Krakowie.

