Queen i Miley Cyrus? Dobrze przeczytaliście. Gwiazda Disneya już nie jest słodziutką dziewczyną, ścięła włosy, paraduje w skąpych ciuszkach i śpiewa rockowe klasyki. Wokalistka dotychczas zaprezentowała covery The Cranberries i The Cure, które przypadły do gustu wielu słuchaczom. Co więcej, jej nowy album "Plastic Hearts" zajął 1. miejsce na liście Top Rock Albums Chart. Miley dalej flirtuje z rockiem i ostatnio sięgnęła po repertuar Queen. Jak wypadła w słynnych hitach Królowej?

Miley Cyrus zaśpiewała hity Queen "We Will Rock You" i "Don't Stop Me Now" [WIDEO]

Piosenkarka wystąpiła podczas turnieju koszykówki NCAA i oprócz swoich piosenek z nowej płyty zaśpiewała przeboje Queen "We Will Rock You" oraz "Don't Stop Me Now", jak również "Heart of Glass" grupy Blondie oraz "American Woman" The Guess Who.

Jeżeli ciekawi Was, jak wypadł cały występ Miley Cyrus, to podrzucamy Wam nagranie z jej rockowego show:

Miley Cyrus zaskoczyła wszystkich oświadczając, że nagrywa album z coverami Metalliki. Jak na razie nie wiadomo, kiedy miałaby się odbyć premiera nowego wydawnictwa, ale na pewno metalowcy zainteresują się tą płytą i będą bardzo surowi w ocenianiu coverów.