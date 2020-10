Miley Cyrus zaśpiewała przeboje The Cure i The Cranberries na specjalnym koncercie [WIDEO]

Miley Cyrus wystąpiła 17 października na specjalnej imprezie #SOSFest (Save our Stages) zorganizowanej przez National Independent Venue Association. Wirtualne wydarzenie odbywało się na przestrzeni całego weekendu w ponad 25 niezależnych klubach w całym USA. W imprezie wzięło udział 35 artystów, a wszystkie przychody z koncertów zostaną przekazane na rzecz klubów dotkniętych przez koronawirusa.

Miley Cyrus gra rockowe hity

W sobotę oprócz Miley Cyrus w klubie Whiskey-A-Go-Go w Hollywood wystąpili również Foo Fighters, którzy zaprezentowali 5-utworową akustyczną setlistę. Młoda wokalistka skradła jednak show, ponieważ postawiła na rockowe klasyki w postaci "Boys Don't Cry" The Cure oraz "Zombie" The Cranberries.

Miley Cyrus występ zakończyła rockową wersją swojego nowego singla "Midnight Sky". Całe nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Miley jest córką legendarnego wokalisty country Billy'ego Raya Cyrusa, przez co jej zamiłowanie do gitarowych brzmień jest całkiem zrozumiałe. Jej ostatnia przygoda z rockiem zaczęła się w 2019 roku, gdy pojawiła się w serialu "Black Mirror" jako wokalistka Ashley O. Wówczas na potrzeby show przerobiła "Head Like a Hole" Nine Inch Nails.

Artystka później zaczęła na koncertach oddawać hołd NIN, grając oryginalny kawałek chociażby na festiwalu Glastonbury. Do swojej setlisty przemycała też fragmenty przebojów Pink Floyd, Led Zeppelin, czy Metalliki.

Jak sama wyjaśniła w rozmowie z BBC Radio 1 w 2019 roku, gra na koncertach przeróbki rockowych kawałków, bo "uwielbia zdziwione wyrazy twarzy tatuśków obecnych w tłumie".