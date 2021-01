Miley Cyrus zdradziła, kto pojawi się na jej płycie z coverami Metalliki. To prawdziwa ikona rocka

Kilka miesięcy temu Miley Cyrus ogłosiła, że pracuje nad nowym albumem. Szczegóły dotyczące krążka najbardziej zdziwiły metalowców, ponieważ gwiazda pop zapowiedziała pracę nad coverami Metalliki. Co więcej, wyznała, ze producentem materiału będzie Andrew Watt, który zajmował się także płytą "Ordinary Man" Ozzy'ego Osbourne'a.

Miley Cyrus wyda płytę z coverami Metalliki. Kto na niej zagra?

W jednym z ostatnich wywiadów. Cyrus została zapytana o postępy związane z krążkiem. W rozmowie z Capital Breakfast Miley ujawniła, że nagrała już między innymi utwór "Nothing Else Matters".

Największy przebój Metalliki musiał być wyjątkowy. Cyrus postanowiła zaprosić do współpracy prawdziwe ikony rocka. Partię fortepianu w utworze zagrał sam Elton John, a za perkusją zasiadł Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

Jestem bardzo podekscytowana tą współpracą. Andrew Watt zajął się produkcją i jestem z niej mega zadowolona. Elton John, Metallica i ja - uwielbiam, gdy składniki nie do końca do siebie pasują.

Elton John i Chad Smith na płycie Miley Cyrus

Jak widać, Elton John jest otwarty na współpracę z ikonami muzyki, szczególnie pod okiem producenta Andrew Watta. Ikona rocka pojawiła się niedawno w tytułowym utworze albumu Księcia Ciemności z 2020 roku.

Miley Cyrus za to nigdy nie ukrywała swojej miłości do rockowych brzmień, a nawet cięższych odmian gatunku. Coverowała już Nine Inch Nails do odcinka "Black Mirror", a wcześniej wykonywała na żywo utwory Led Zeppelin czy Pink Floyd. Z kolei na jej ostatnim wydawnictwie "Plastic Hearts" możemy usłyszeć utwory, w których wokalistka dzieli mikrofon z Joan Jett oraz Billym Idolem.

Poniżej możecie posłuchać również "Nothing Else Mattes" w wykonaniu Miley w wersji live.