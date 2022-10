Młoda gwiazda rocka sprzedaje naszyjniki ze zużytą gumą. Robi to w szczytnym celu [ZDJĘCIA]

Yungblud ma głowę pełną pomysłów. Po występie na festiwalu Austin City Limits wziął udział w imprezie inauguracyjnej kolekcji 5 Gum’s Masterpieces w Soho House. Naszyjniki powstały ze zużytej gumy do żucia.

Młoda gwiazda rocka sprzedaje naszyjniki ze zużytą gumą. Robi to w szczytnym celu

Sztuka nie zna granic i artyści często lubią prowokować i zaskakiwać. W pewnym momencie już nie wiadomo, co jest sztuką, a co nią nie jest. Muzycy często decydują się na romansowanie ze światem sztuki, mody czy designu, co jest ciekawą promocją ich muzyki. Yungblud jednak wszystkich przebił.

Podczas imprezy marka 5 Gum zapowiedziała stworzoną we współpracy z jubilerem Gregiem Yuną kolekcję „Masterpieces”, w której… zużyta guma wokalisty zostanie zamieniona w naszyjniki. Jedyna w swoim rodzaju biżuteria będą licytowana w serwisie eBay, a cały dochód z licytacji trafi do National Independent Venue Foundation (NIVF) działającej na rzecz wspierania niezależnych klubów i festiwali w całych Stanach Zjednoczonych.

Zobaczcie, jak prezentują się te naszyjniki:

Yungblud nie zwalnia, bo oprócz nowej płyty muzyk skupił się na krótkometrażowym filmie "Mars", który zadebiutował na London Film Festival. W produkcji występuje Yasmin Finney – aktorka znana z popularnego serialu Netflix "Heartstopper”. Krótkometrażowe dzieło znalazło się w tegorocznej oficjalnej selekcji Norwich Film Festival.