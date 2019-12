Molestowanie nieletniego przez księdza w nowym klipie Nergala. Posłuchaj "Burning Churches"

Nergal zapowiedział, że 20 grudnia 2019 ukaże się świąteczna piosenka i tak też się stało. W ramach projektu Me And That Man, lider Behemotha wydał utwór "Burning Churches". Już sam tytuł sugeruje, co też zobaczymy w klipie do tego singla.

Nergal udostępnił świąteczną piosenkę "Burning Churches" [WIDEO]

Do utworu "Burning Churches" powstał animowany klip w reżyserii Olivera Jonesa. W teledysku przedstawiono młodego chłopaka, który był molestowany przez księdza. Po latach postanawia się zemścić i staje się antybohaterem, który pali kościoły. Mężczyzna zostaje przywódcą dla innych osób, które nienawidzą kościół - nawet Quasimodo postanawia podpalić katedrę Notre Dame. Ten klip jest naprawdę mocny...

Nergal tak skomentował ten utwór:

" Gdyby ktoś mi wcześniej powiedział, że pewnego dnia wydam świąteczną piosenkę, wybuchłym śmiechem. Przy "Burning Churches" podjąłem współpracę z Matem McNerneyem z Beastmilk, Grave Pleasures, DHG i Hexvessel. Zrelaksujcie się przy choince, rozpalcie ogień i zróbcie sobie drinka. Alleluja. "

Me And That Man zapowiedział trasę koncertową

Projekt Nergala w kwietniu 2020 rusza w polską trasę koncertową "New Tour, New Songs, Same Shit 2020". Sprawdźcie, w których miastach zobaczycie Me And That Man na żywo:

02.04 Wrocław, Zaklęte Rewiry

03.04 Szczecin, Kosmos

04.04 Gdańsk, Stary Maneż

05.04 Toruń, Lizard King

15.04 Warszawa, Palladium

16.04 Kraków, ZetPeTe

17.04 Poznań, Tama

18.04 Gostyń, Hutnik

19.04 Katowice, P23

