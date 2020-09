Morderca Johna Lennona przeprosił Yoko Ono: "Zabiłem go, bo był sławny"

W grudniu 1980 Mark David Chapman zastrzelił Johna Lennona przed jego budynkiem mieszkalnym na Manhattanie. Po 40 latach od tego tragicznego wydarzenia morderca postanowił przeprosić wdowę, Yoko Ono za ten czyn.

65-letni Chapman odsiaduje dożywocie w więzieniu stanowym w Buffalo, w stanie Nowy Jork. W sierpniu 2020 mężczyzna starał się o zwolnienie za kaucją, ale sąd po raz 11. uznał, że jest to niemożliwe. We wnioskach o wcześniejsze zwolnienie mężczyzna powoływał się na fakt, że w więzieniu odnalazł Jezusa i odczuwa coraz większy wstyd za zbrodnię, którą popełnił.

Zabójca Johna Lennona po raz 11 chce wyjść za kaucją z więzienia. Co na to sąd?

Teraz wyszło na jaw, że podczas sierpniowej rozprawy Chapman postanowił przeprosić Yoko Ono, na której oczach zabił jej męża. Wyznał, że zasługuje na dożywocie, bo dopuścił się morderstwa niewinnego Lennona dla sławy.

"

Zabiłem Lennona ponieważ był bardzo, bardzo, bardzo sławny, to jedyny powód. Usilnie szukałem sławy. To było bardzo samolubne. (...) Chciałbym jeszcze dodać, podkreślam to bardzo wyraźnie, to był bardzo samolubny czyn. Przepraszam Yoko Ono za ból, który jej zadałem. Myślę o tym bez przerwy. "