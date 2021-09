Motorhead wyda kolekcję największych i najgłośniejszych utworów. Co znajdziemy na "Everything Lounder Forever"?

Motörhead wydali 22 studyjnych albumów przez ponad cztery dekady kariery i gościli na szczytach list przebojów, wygrywali nagrody takie jak m.in. Grammy i osiągnęli 20 milionową sprzedaż. Ich największy przebój "Ace Of Spades" stał się hymnem Motörhead, który doskonale uchwycił ich podejście do życia i dotarł do milionów słuchaczy, wybijając wielkie dziury w odtwarzaczach. Cały przekrój twórczości Motorhead znajdziecie na najnowszym wydawnictwie "Everything Lounder Forever".

Motorhead z kolekcją największych i najgłośniejszych utworów. Co znajdziemy na "Everything Lounder Forever"?

"Everything Lounder Forever" to wielki zbiór utworów Motörhead, które stworzyły ten kulturowy fenomen i reprezentują każdą z epok historii zespołu. Krążek ukaże się w wersjach 2CD, 2LP, 4LP oraz na platformach streamingowych. Wydawnictwo pojawi się na sklepowych półkach 29 października 2021.

Fot. materiały prasowe BMG

Motorhead "Everything Lounder Forever": Lista utworów