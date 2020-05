Możesz nabyć prawdziwe włosy Slasha za jedyne 3 tys. dolarów. Dlaczego ktoś to kupuje?

Fani z miłości do swojego ulubionego zespołu lub artysty są w stanie robić naprawdę zadziwiające rzeczy. Od przejechania setek kilometrów, żeby uczestniczyć w kolejnym koncercie idoli do wydania majątku na spotkanie z nimi. Podstawowy obowiązek fana to oczywiście cała dyskografia ulubionej kapeli na półce, ale niektórym to nie wystarcza. Kolekcjonerzy zdobywają wydania krążków ze wszystkich krajów, kupują ekskluzywne boksy i gadżety muzyków.

Włosy Slasha do kupienia za 3 tysiące dolarów

Do nieco dziwniejszych zakupów zaliczają się licytacje prywatnych przedmiotów należących do idoli. Dopóki chodzi o instrumenty zakup nikogo nie dziwi, jednak fani są w stanie kupić stary sweter czy zużytą serwetkę należącą do Kurta Cobaina. Tym razem dość obrzydliwy gadżet licytują słuchacze Guns N' Roses.

W sieci pojawiła się ciekawa oferta zakupu włosów Slasha. Po zobaczeniu takiej oferty nasuwa się pytanie "Dlaczego ktoś to kupuje?". Jednak pukiel loków gitarzysty nie jest dostępny w sprzedaży sam. Został umieszczony w niecodziennej, pamiątkowej ozdobie na tort. Jak donosi Metal Sucks, pojawił się on na weselu Slasha z Perlą Ferrar w 2001 roku, co nieco wyjaśnia chęć zakupu przedmiotu.

Za przyjemność z posiadania tego nietypowego gadżetu w swoim domu, fani Slasha muszą zapłacić sporą sumę. Aktualna cena za przedmiot to 3 tysiące dolarów, czyli około 13 tysięcy złotych.