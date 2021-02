Można już głosować na nominowanych do Rock & Roll Hall of Fame 2021. Wreszcie do wyboru Iron Maiden

Poznaliśmy listę nominowanych do Rock & Roll Hall of Fame 2021. Wśród kandydatów po niemal 50 latach kariery znalazła się grupa Iron Maiden.

Rock & Roll Hall of Fame to muzeum rock and rolla w Cleveland. Instytucja organizuje co roku galę "hall of fame", na której honoruje artystów za wkład w rozwój gatunku, który reprezentują. Inicjatywa od lat budzi wiele kontrowersji. Na listach nominowanych zaczęło pojawiać się wielu wykonawców reprezentujących pop i hip-hop, jednocześnie wśród laureatów brakuje ikon muzyki rockowej np. Iron Maiden.

Iron Maiden na liście nominowanych do R&RHoF 2021

Grupa Iron Maiden powstała w 1975 roku i jest uważana za jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych zespołów heavymetalowych na świecie. Fani od lat nie rozumieją pominięcia kapeli wśród nagradzanych przez Rock & Roll Hall of Fame. W tym roku jednak grupa pojawiła się na liście. Po niemal 50 latach od rozpoczęcia działalności.

Oprócz Iron Maiden tym razem możemy oddać głos także na Foo Fighters. Zespół otrzymał nominację w pierwszym roku, kiedy było to możliwe. Artysta kwalifikuje się do nagrody dopiero po 25 latach od wydania pierwszego komercyjnego materiału.

Rock & Roll Hall of Fame 2021. Lista nominowanych