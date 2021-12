O Muse ostatnio było bardzo cicho. Dyskografię zespołu zamyka krążek "Simulation Theory” z 2018 roku i wszystko wskazuje na to, że kolejny album ukaże się już niedługo. Matt Bellamy udostępnił krótki fragment nowej piosenki Muse, która zrobiła furorę w sieci. Zespół bowiem zdecydował się nagrać zdecydowanie cięższy materiał, niż to, co usłyszeliśmy na "Simulation Theory". Na ostatnim krążku grupa poszła w stronę syntezatorów i vaporwave, co nie spodobało się wszystkim fanom. Tym razem będzie inaczej.

Muse udostępnił fragment nowego utworu. Zespół wyda metalowy album? [WIDEO]

Na profilu Muse podczas relacji na żywo Matt Bellamy pokazał, jak jedzie autem z synem i słucha razem z nim nowej piosenki Muse. Dziecko zaczęło uprawiać hedbanging, bo utwór jest naprawdę ciężki, co ucieszyło niejednego fana Muse. Posłuchajcie krótkiego fragmentu piosenki:

Zespół na razie nie podał żadnych szczegółów jeśli chodzi o nowy album, ale skoro ma już świeże kompozycji, to znaczy, że nie będziemy musieli długo czekać. Jeszcze jakiś czas temu Matt Bellamy wyznał, że do stworzenia nowego materiału zainspirowały go wydarzenia protestu Black Lives Matter:

Zacząłem komponować, gdy rozpoczęły się protesty i ten cały chaos. W dziwny sposób pasowało to wszystko do mojej muzyki.

Czekamy zatem niecierpliwie na nowy album Muse oraz trasę koncertową. Miejmy nadzieję, że zespół ponownie odwiedzi nasz kraj. Ostatnia wizyta odbyła się w 2019 roku w Krakowie.